揚名國際的台北市士林區「士林夜市」，因為疫情肆虐攤商無一倖免，不只短期內倒閉400攤，夜市管理單位又因為收管理費問題爆發內鬥，今年3月，舊佳里前里長何逸松作為國際觀光發展協會的推手，竟遭黑衣人盯上，甚至在光天化日之下，3名惡煞衝進檳榔攤，朝他一陣猛Ｋ，造成鮮血直流。

據了解，台北市士林夜市國際觀光發展協會成立後，找上台北市議員林世宗協助加入市府的攤販長期精進計畫，林世宗便商請在當地頗具影響力的舊何逸松一起加入。56歲的何逸松，在士林地區深耕40年，目前是當地「神農宮」董事長。

今年3月5日，何逸松和友人在德行東路一處檳榔攤泡茶聊天，商討夜市納管事宜，突然冒出3名手持棍棒、扳手的黑衣人，不由分說地猛砸狂敲，接著狠Ｋ何逸松，打到見血才揚長而去，所幸何逸松被緊急送醫後並無大礙。警方獲報後，立刻循線逮到一名李姓嫌犯，他供稱只是被找來助陣，不清楚真正原因，警方則認為惡徒警告意味濃厚。

何逸松深耕舊佳里40年，居中協調簡併夜市管理協會，卻被捲入收費內鬥，遭人恐嚇毆打。（圖／讀者提供

「案件已經進入司法程序，剩下的就給檢調去查了。」何逸松語帶濃濃無奈，他懷疑是自己推動攤販精進計畫的過程中，惹惱特定人士，才會招來禍事，「我是出於好意幫忙，卻沾了一身腥。現在出門都小心翼翼，左顧右盼，害怕又被人埋伏。」望著手上留下的傷疤，何逸松透露，對方放話會「二度警告」，要他好自為之。

本刊調查，今年1月開始，台北市士林夜市國際觀光發展協會開始向攤商收取1000元的入會費，除了入會費，會員每個月還需繳交1200元的會員費；在疫情延燒下，5、6月暫時不收費，讓攤商們能好好喘口氣。

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