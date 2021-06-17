龍井區群聚案13621、案13622疫調足跡。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市17日公布新增2名本土確診案例，為16日公布案13409男業務員的父母（昨尚未領號的2例），2名個案在案13409確診時已匡列為接觸者。台中市政府表示，17日已在龍井成立前進指揮所，並設置2處快篩站，截至中午12時，快篩395人，全部陰性，呼籲鄰近居民前往快篩，確保健康安全。

台中市衛生局長曾梓展指出，龍井區群聚案新增2例確診個案，2家人共累計6人確診。案13621為確診男業務員的58歲父親、案13622為其55歲母親；父曾於5月23日與案8758共乘1台車至市場購物，6月7日結束居家隔離，8日曾至大肚自強早市購物，15日回公司上班，下午被通知案13409確診返家隔離，16日至醫院PCR檢驗確診。其職場匡列篩檢4人陰性，3人等結果。

案13622男業務員的母親，曾於5月23與案8758共乘1台車至市場購物，6月7日結束居家隔離，8日曾至大肚自強早市購物，11、13日曾至松旺商行購物，15日回公司上班，下午被通知案13409確診返家隔離，16日至醫院PCR檢驗確診。

台中市政府表示，成立「龍井前進指揮所」，設置巧聖先師廟、龍井區公所2處快篩站，動員106人針對周遭社區居民、自強市場周邊店家攤商展開快篩。截至17日中午12時，巧聖先師廟快篩站篩檢269人，龍井區公所快篩站篩檢126人，目前合計395人全部陰性。