北市今增22例！北農群聚最新情況 柯文哲召開記者會說明

北農群聚案擴大，台北市長柯文哲今天晚間7點到指揮中和陳時中等專家小組開會，最後做出三點共識。(鄭郁蓁攝)

北農群聚案擴大，台北市長柯文哲今天晚間7點到指揮中心，和指揮官陳時中等專家小組開會，針對「跨縣市疫調如何整合」進行討論，包含副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑、農委會主委陳吉仲、新北市衛生局長都到場，會議進行約一小時，最後做出三點共識，分別為6月24日零時起，沒有三天內陰性證明就不得進入雙北批發市場；以及由疾管署協助，建設跨縣市疫情調查整合平台。今天晚上的篩檢站則會加開到凌晨12點。

指揮中心發言人莊人祥表示，大家經專業溝通後，一起共作出三點共識，首先是維持6月24零時起，沒有三天內陰性證明就不能進入雙北批發市場。

其次，批發市場必須落實疫調，找出熱區，擴大匡列進行監康監測。台北市也承諾北農篩檢站持續開設三週，讓還沒篩檢的攤商，都能採檢，且未了配合首波篩檢，讓零時起還沒篩檢的人，可以即時篩檢，今天篩檢站會延長到十二點。

而由於北農在爆發疫情後，北市人員在疫調時發現，有許多人來自外縣市，造成疫調困難，因此莊人祥表示，疾管署會成立平台來協助進行跨縣市疫情調查，因為不少人是從台南、高雄開貨車到台北，需要平台提供給不同居住地者資訊分享。