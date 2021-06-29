41萬劑莫德納明抵台 陳宗彥最新說明｜2021.06.29

中央疫情指揮中心今天上午與各縣市政府召開會議，副指揮官陳宗彥表示，屏東因出現Delta變異株群聚，不排除一周內仍可能檢出相關病例，請屏東縣政府務必要落實精準疫調跟接觸者的匡列。也建議地方政府在整個病房收治量能允許下，應該以一人一室為原則。

陳宗彥表示，今天上午在會議中，指揮中心持續跟地方政府就國內疫情狀況做說明，在整體建議部分，雖然疾病的傳播能力有持續下降，但部分縣市仍持續爆發群聚的事件，仍需密切注意監測，早期發現才能早期介入。國內出現印度「Delta」變異株的群聚，各縣市也應強化疫調早期圍堵，避免造成社區流行。

針對雙北部分，他說，指揮中心有做一些提醒，台北市新增的病例數跟疫情雖然有下降和趨緩狀況，但轄內近期還是發生了市場、機構、工地等群聚，仍需要留意防範擴散到社區去。新北市各行政區的新增病例雖然都已經有持續下降，低於100例，但仍須留意後續疫情的一些變化。

在屏東縣部分，陳宗彥表示，由於出現Delta變異株群聚，不排除一周內仍可能檢出相關的病例，會請屏東縣務必要落實精準，疫調跟接觸者的匡列，追蹤早期的病例介入。

會中地方政府也有反應是否能將實聯制運用在疫調上，他說，指揮中心有跟地方政府詳細說明，實聯制當時在推動時，主要是在作為輔助疫調的工具，不是把它當成一個疫調完成的工具，因此在設計時越單純、越簡單越好，只會出現傳送時間、也只有一個商店或是店家機關場所代碼的訊息。

陳宗彥解釋，實聯制的資訊只會出現民眾「到的時間」，沒有「離開的時間」，也只有場所代碼，知道他確實到過這個地方，但進入進場所後跟誰接觸？停留多久？這些還是必須透過精準的疫調才有辦法去掌握。

至於出現變異株，有無需要提升醫護的防疫裝備程度？他說，參考國外管控措施，目前並沒有需要在強度在上面做提升。但是針對收治個案的院所部分，建議地方政府在整個病房收治量能允許下，應該以一人一室為原則。有關明天到貨的41萬劑莫德納疫苗何時抵台，陳宗彥表示，航班按照正常狀況，應該是下午或傍晚抵達。