儘管三級警戒仍未解除，但隨著7月12日即將到來，不少民眾也在觀望政府屆時是否會宣布降級，防疫指揮官陳時中昨(4日)強調，疫情警戒能否降級，需視疫情控制，方向仍以全國一致為主。資深媒體人王淺秋今(5日)表示，這時候更凸顯疫苗重要，如果餐飲服務業者及相關產業也能普遍施打疫苗，才可能比較安心。

談到微解封，王淺秋5日在臉書指出，以目前中央疫情指揮中心公佈數字及態度觀察，7月12三級「微降級」解封在即，這時候更凸顯疫苗重要，如果餐飲服務業者及相關產業也能普遍施打疫苗，才可能比較安心，否則北市虎林、南機場國宅群聚感染持續，難保意外不發生。

至於目前台灣的疫苗採購狀況，王淺秋指出，「我們的疫苗採購資訊永遠不透明！就看檢調號稱分案調查能不能查出什麼苗頭。去年三千萬劑怎麼飛的？是否涉及不當利益而破局？高端股票有無涉及炒股？真相，可不要像319槍擊案永難解封。」

至於三級警戒部分鬆綁管制是否有望，行政院長蘇貞昌今上午召開防疫會議後表示，因部分縣市仍有零星群聚感染，因此未有解除三級警戒的條件，但不少縣市疫情都已趨緩，各行各業的管制措施有調整的空間，已請相關部會預做規劃與準備。