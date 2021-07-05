全國三級防疫警戒預計至7月12日，針對外界關心何時能「微解封」，台中市長盧秀燕5日強調，防疫重要，經濟也很重要，台中市已經預先做好準備工作，妥善規劃夜市營業管制措施，後續將遵照中央防疫政策，全國一致；她也強調，相信這兩天中央就會做出決策。

盧秀燕5日下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會時說明，距離7月12日只剩一週，中央昨日防疫記者會已提出市場及夜市重點管制措施，她相信中央近期就會對於三級警戒狀態進行相關宣布，這也會是市府後續防疫政策的重要參考；她強調，衛生福利部長陳時中已明確提出相關管制措施和指引，行政院長蘇貞昌也強調，7月12日有關處理微解封或是降級的問題是要全國一致性的，她相信這兩天中央就會做出決定。

盧秀燕也強調，中央的宣布會是台中市重要的參考，中市會等中央做出決策，再納入參考，但她也強調，台中市疫情指揮中心也在做解封、微解封、降級或全國分級等不同方案的可行性評估與計畫，只要中央做出宣布，中市就會做出最後決策，她相信就在這幾天了。