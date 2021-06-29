台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲29日表示，從過程中發現跨縣市疫調系統問題，需要做一個全國可以跨縣市的疫調系統，不然就像是台中、屏東及新北、高雄為了疫調吵架，這都不必要，全是系統缺陷造成的，他認為，20、30年後或許還有下一場大疫情，還是要把發現的缺點補掉。

柯文哲今午主持防疫記者會，談及北農群聚案，他強調不知道才會有問題，有在注意、都有在盯，大概就還好，批發市場專案疫苗接種至今天下午2時，已有1萬766人完成施打，預計明天就可全部打完，7月1、2日市場人員進行大規模PCR採檢。

柯文哲指出，批發市場問題雖然一開始比較複雜但可解決，在整個過程中發現很多問題就解決掉，不用抱怨，包括跨縣市疫調系統，事情過後要重新檢討，做一個全國可以跨縣市的疫調系統，不然像台中、屏東和新北、高雄為了疫調吵架，這些都不必要，全是系統缺陷造成的，20、30年後或許還有下一場大疫情，還是要把發現的缺點補掉，也利用市場改建過程看在硬體、管理上怎麼做。

他說，市府在濱江市場、萬大區民活動中心設有2個前進指揮所，一站多功能包括疫調、篩檢、打疫苗，施打疫苗要發揮效能要10至14天，設指揮所在這2周內嚴密監控，2周後疫苗發揮作用，問題就會比較簡單，8周後第2批疫苗看怎麼打，第2劑再打完，大概問題就可徹底解決。