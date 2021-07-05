台北市長柯文哲4日談第7類特權說法，還指「說公車司機很重要，難道開捷運的就不重要嗎？」結果引發運輸業者不滿，認為製造對立，副市長蔡炳坤5日緩頰說，中央規定第7類「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」，有的人認為誰可以打、誰不可以打，比如北市就2次建議市議員及其助理、祕書也接種，但中央沒納入。

蔡炳坤說，疫苗打到現在，若是按照年齡往下打就沒爭議，第7類有很多很相近，有些人覺得說有的可以、有的不行，因本來就有納入國道公車客運司機，但北捷公車就不行，所以北市想說要補救，有得到交通部長王國材同意爭取疫苗。

蔡說，最近也接到一些意見，例如屋子裡修繕的水電工要不要優先接種？甚至很多縣市在第2類人中，幫里鄰長爭取打疫苗，那關心市民的市議員、助理秘書要接種嗎？北市府有2次建議中央，將市議會議員秘書納進，但中央沒接受。

蔡說，在疫苗接種上，每個縣市跟北市一樣兢兢業業，但按照中央比較模糊的定義，會造成地方政府困擾，接種疫苗就是希望每人打到，政府責無旁貸，也希望中央更了解、體恤地方的實務需求。