台北市陸續爆發市場、社區群聚，搞得人心惶惶。醫師呼籲政府仿效新加坡作法，公開新冠病毒傳染的群聚分析訊息，供民眾判斷，也避免外界有太晚篩檢的疑慮，「有做事，就要講，不然會被誤會在裝死」。

精神科醫師潘建志臉書PO文，舉新加坡衛生部為例，該國把3例以上的群聚公開，並以統計圖列出每日確診數、解隔離數、匡列數等；指標個案或超級傳播者也會說明。統計圖若超過28天沒有出現新個案，就宣告群聚結束，不再追蹤。

潘建志認為，台北市因為沒有公佈足跡，被誤會沒做疫調，搞得市長柯文哲與醫師施景中很尷尬。還有一些被指出的群聚未公佈，被民眾以為又私下蓋牌，這些狀況徒然增加紛爭，對防疫毫無幫助。

他強調，只要是群聚都應一視同仁公佈，「抓出群聚中的隱形源頭很重要，更有助於以較小的社會成本來控制傳播。」

潘建志呼籲中央流行疫情指揮中心每天公佈群聚個案的分析及追蹤訊息，相信能有助於安定民心，也能減少許多誤解和傳言。