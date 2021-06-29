中央流行疫情指揮中心今（29）日於疫情直播記者會中再度談及簡訊實聯制，明確指出簡訊實聯制所收集的資料僅供疫調使用，並公布開始實施之後，各縣市的調用情況。關心的民眾可一同來了解。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日在會中表示，簡訊實聯制的實施是為規定民眾在三級警戒下外出時，為減少填寫紙本填寫的時間所推出的新制，法源依據是傳染病防治法37條第1項第6款。簡訊實聯制的設計並不會留下民眾個資，電信業者也僅能保留28天，且僅供疫調使用。對此，指揮中心今日也公布了各地衛生局調用簡訊實聯制資料的頻次。

為了準確匡列確診者的接觸者，並確認環境清消等各項防疫措施，根據至6/29統計，全台各地曾調用簡訊實聯制資料的包含：宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、基隆市、新北市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、台中市、台北市、台南市、澎湖縣，共計16個縣市衛生局曾調用303項資料，運用量前三名則是桃園市衛生局、高雄市衛生局以及台中市衛生局。

以COVID-19全球疫情地圖網站的統計資料來看，全台確診病例累積最多的前五大縣市分別是新北市（6459）、台北市（4428）、桃園市（688）、苗栗縣（543）、基隆市（302），對照之下只有桃園市衛生局在調用簡訊實聯制資料上比較積極。另兩個調用簡訊實聯制資較多的高雄市（81）以及台中市（197），目前累積確診數量，則分別排在第11位以及第7位。