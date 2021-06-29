北市寧夏夜市29日傍晚起微解封。（張鎧乙攝）

全台三級警戒後，夜市生意雪崩，因應近日確診數趨緩，包括寧夏夜市等部分夜市今(29)日起陸續恢復營業，台北市長柯文哲今晚在臉書表示，「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」並貼出多張照片，為夜市裡正為生活奮戰的攤商加油，並祝「開市大吉！」

寧夏夜市今晚微解封，柯文哲祝攤商開市大吉。(圖/截自柯文哲臉書)

寧夏夜市今(29)日起微解封，不少民眾迫不及待前來消費。(郭吉銓攝)

柯文哲昨(28)日在記者會中宣布，台北市的夜市、商場可以視狀況微解封，除了疫情熱區的南萬華解封需要申請外，其餘地方則在限外帶、禁內用的原則下，授權各市場自治會決定，但建議以1/4攤商為限，逐步復業。

【LIVE直播】台北部分夜市今起微解封？柯文哲記者會說明｜2021.06.29

柯文哲今晚在臉書發文指出，根據6月份中央疫情指揮中心發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、攤商與民眾須全程戴口罩，只限外帶、禁止試吃…等，全國暫停營業的11大場所，並不包含夜市。

柯文哲說，五月份因為疫情爆發，許多夜市及商場都配合台北市政府暫停營業，一個半月下來，很感謝大家共體時艱，既然北市的疫情趨緩，我們也要跟著調整。先前已停業的夜市、傳統市場想恢復營業，要先向北市衛生局、市場處報備防疫措施，通過後可以有限度的營運。

柯文哲舉例，例如寧夏夜市就想出了「得來速夜市」的方法，買了就走、只限外帶、避免人潮群聚，不准邊走邊吃。攤商要戴面罩、口罩、進出量體溫，而且減攤到1/4，大家輪流做生意，他們並不求大富大貴，只求一個溫飽。柯文哲強調，只要自治會能夠自治，落實防疫工作，讓夜市比照餐廳營業，有何不可？

貼文一出瞬間有上萬入按讚，有網友回應，夜市攤商們這一個半月下來辛苦了，台北市疫情趨緩，就讓寧夏夜市示範復業，相信不只台北，全台其他夜市也會跟進，「微解封才不會讓餓死的比病死的多！台灣加油！」。