新冠肺炎疫情尚未解封，全台陸續有夜市復業，台南市部分夜市自治會提出復業需求，台南市經發局要求業者提防疫計畫書送審，台南市武聖夜市率先表達送審意願，預計6日可提計畫書。

台南市共有48家夜市，其中花園、大東與武聖3大夜市知名度最高，受疫情衝擊下，各家夜市已關門1個多月，眼見全台夜市陸續復業，台南市部分夜市自治會日前要求復業，其中以社區型夜市最積極。

台南市3大夜市中，花園、大東等觀光型夜市受影響最大，兩家業者對復業欲望不高，業者認為，微解封條件對觀光客為主的夜市沒有吸引力，即使復業仍無法吸引客人上門，防疫計畫規定繁雜，目前本就屬夜市淡季，乾脆等12日以後中央流行疫情指揮中心的宣布再決定。

社區型夜市以附近居民為客源，對復業態度比較積極，台南市武聖、永大夜市都有意願復業。

台南市經發局表示，武聖夜市率先表達送審意願，業者正擬計畫書，只要審核通過就可復業，復業的夜市仍需遵守3罩1消（攤商需配戴口罩、防護面罩與食物遮罩，營業前全面消毒）、實聯制、外帶與人流管制等規定，輔導首家復業業者成為示範夜市，作為其他業者的申請模範。

武聖夜市總幹事孫錫監預計6日提交防疫計畫書，他表示，即使政府核准復業，仍需與各攤商商議，部分以內用為主的攤商對微解封下的復業仍興趣缺缺，如牛排業者營業額急遽下降不到2成，攤家抱怨復業反需負擔許多人事成本。