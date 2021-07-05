台北市第五波疫苗明起開始預約，台北市長柯文哲宣布，7月6、7日兩天將開放給70歲以上與55歲以上的原住民預約，並在7月8日至10日開始接種，而這次的預約系統也新增「預約取消」功能，柯文哲呼籲，不想打就取消，別浪費名額，不然疫苗準備在那裡很麻煩。

柯文哲指出，第五波疫苗6日起開始預約，開放70歲以上與55歲以上的原住民施打，如不會上網也可打電話至區公所預約，柯文哲強調，這次最大的改變是「取消」功能，在預約截止前都可反悔取消。

此外，柯文哲表示，北捷站務人員和公車司機都屬容易被感染者，台鐵、高鐵員工都已打疫苗，北捷不打實在沒道理，所以本周預計將替2000至2500名公車司機和北捷站務人員施打疫苗。

北市副市長蔡炳坤說，今早已跟交通部通電話，市府能夠調整一部份疫苗先幫他們接種，5日下午已開始幫北捷人員施打，6日則是公車司機會在聯合醫院陽明院區施打，而考量疫苗有限，本周先接種北捷跟公車各2000至2500人，公車跟北捷的員工數約有1.8萬人，盼中央能趕快發疫苗，能擴大施打對象。