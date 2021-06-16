台東夜市歇業迄今1個月，大部分攤商受限資格領不到紓困補助，台東夜市攤販協會因此贈米給會員救急。（蔡旻妤攝）

台東夜市歇業迄今1個月，大部分攤商受限資格領不到紓困補助，台東夜市攤販協會因此贈米給會員救急。（蔡旻妤攝）

台東夜市歇業迄今1個月，受限紓困資格，台東近7成攤商領不到補助，攤商只能無奈望著布滿灰塵的攤車嘆氣。（蔡旻妤攝）

疫情三級警戒，台東各夜市歇業迄今1個月，無經濟收入造成攤販生計困難，台東市攤販協會統計，囿於資格，有7成攤商都無法領到紓困4 .0的3萬元補助，於是先購買400包米分送給會員救急。台東縣府回應，未加入職業工會就無法領紓困補助，但若符合「擴大急難紓困補貼方案」資格者可申請。

閒置1個月沒營業的生財工具，上面早已布滿灰塵，在觀光夜市經營炭烤的成姓攤商大嘆，歇業讓他準備的新鮮食材全數報廢，廢棄食材丟了4大袋，經濟陷入困境；販賣地瓜球的張姓老闆表示，自家父母同樣從事攤販生意30年，全家頓時沒了經濟收入，所幸友人無償出借店面，得以暫時擺攤。蔡姓烤肉攤商說，原本期盼14日解封，現在只能苦等28日！旺季1天營業額近萬元，沒了收入，水電房租仍得照繳，不知該如何生活。

「原有400包米，才開放1天，就被領走大半」台東市攤販協會理事長蔡宗瑋坦言，協會有230多個攤商登記在案，就代表有這麼多家庭無經濟收入，會員雖為自營商，但未加入工會、亦無勞保、繳稅證明文件，不符紓困資格。此外，協會每年都得繳給台東市公所8萬元規費，另有每月繳清潔費1萬8000元，根本是泥菩薩過江。至於是否跟進高雄瑞豐夜市開始營業？他說一開攤恐被開罰，根本無人敢營業。

縣府社會處回應，攤販未加入職業工會，因此無法領到勞工紓困補貼；不過縣府另有「擴大急難紓困補貼方案」，對象是未加入軍、公、教勞保的社會保險，若受疫情影響收入減少、或是無工作者，若符合最低收入2萬6576元以下即可申請，將可領1至3萬元的急難紓困補貼。