點選連結後出現的是惡作劇哏圖。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

日前有人在 LINE散布「行政院決議每人補助疫情援助金新台幣1萬元」的假訊息，刑事局電信偵查大隊第一隊偵辦後查出，原始發送貼文的是台中市清水區29歲潘姓攤商，將潘男傳喚到案後依社維法送辦。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，5月21日在記者會指出有人利用通訊軟體 LINE 大量散布「110 年 2 月 1 日起，由於疫情的關係，行政院決議，每人補 助疫情援助金新臺幣 10000 元，申請詳情如下：https：／／ppt.cc／fuAC7x」的假訊息，懷疑刻意誤導政府防疫政策及擾亂民心，並向刑事局告發。

警方經運用電信及網路追查技術層層溯源，過濾超過10餘名對象後，查出假訊息源頭是潘男，潘男供稱，起初是抱著好玩心態，突發奇想以疫情補助金等文字來誘騙朋友點選ppt短網址，看到惡作劇哏圖，但沒想到起初僅傳給親友、同事的群組，最後短短幾天竟被大家瘋傳，變成全國大流行。

刑事局表示，對於假訊息源頭，警方一定會究辦，民眾如接獲來源不明或未經證實之資訊時，應遵守打假3步驟「多疑、多查、不亂傳」，以免因涉散布假訊息，面臨最重3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。