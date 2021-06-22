【愛傳媒黃珊珊專欄】關於北農的疫情，有幾點要跟大家報告：

一、員工快篩

台北市政府在端午連假就已經啟動快篩專案，請400多位北農員工前往各個快篩站進行篩檢，結果皆為陰性。

二、專案跨區疫調

北農負責大台北地區的蔬果批發，人員流動性相當大，五月底之後又陸續傳出感染案例，確診案例當中非屬台北市部分超過一半，所以跨縣市的疫調也是個問題。6月19日我們成立北農專案小組，透過精準疫調及跨區合作的方式，進一步找出未被匡列的接觸者。

三、快篩疫苗雙管齊下

我們將在萬大國小設置前進指揮所，在現場針對拍賣員、承銷商、零銷攤商等進行快篩，篩檢陰性者我們將立即安排施打疫苗，前一波已經快篩的400多位北農員工，21日也安排施打疫苗。

我們將用兩個方法面對北農的群聚問題：利用「快篩」找出感染者、施打「疫苗」圍堵疫情，希望能透過這樣的方式，迅速撲滅疫情。

北農是大台北地區最重要的蔬果批發市場，提供基本民生需求，如果真的有狀況，會以降載的方式，但不會休市，批發作業也暫時不會停止，我們將持續嚴密監控，並依規定進行疫調與清消，請大家放心。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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