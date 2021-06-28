尖端醫（4186）萊克多巴胺快篩片經獲衛福部食藥署（TFDA）專家審查與產品能力測試後，獲列該署官網，將產品訊息供外界選擇使用，成為國內首家通過TFDA專家審核之萊豬快篩片。

此外，尖端醫更超前部署，投資新台幣近億元，透過新北市府「招商一條龍」服務，協助完成汐止新廠「工廠登記」，增設癌症快篩檢測試劑與萊克多巴胺快篩生產線以進軍亞洲市場。

尖端醫擁細胞儲存、免疫細胞治療、新冠病毒COVID-19快篩三大研發核心技術平台，也是台灣僅存的食安快篩研發與製造全產線之試劑工廠；除配合政府政策，協助國內相關食材業者客製化服務與食材檢驗，利用快速檢測試劑，搭配建立小型實驗室，為業者提供自主檢驗全方位服務，攜手守護食安。

尖端醫表示，研發的萊克多巴胺快篩片用於檢測豬肉相當簡便、快速，且價格親民，使用方法像似驗孕棒，不需額外儀器配合，只要將肉品血水檢體滴在試劑片上，整個操作過程約15分鐘內可得知結果，該產品歷經專家審查與產品能力測試後，獲列定性篩檢方法廠商。

因應疫情升溫、支援海外佈局能量，尖端醫完成汐止新廠「工廠登記」，依既定期程推動相關申請及認證等作業，於今年順利陸續啟動ISO13485：2016認證(醫療器材品質管理系統標準)、檢驗試劑量產QMS認證等申請作業；更建立全球代理商通路，進行區域產品登記，也成功打進歐盟市場，並獲得越南、印度等國家委託代工。