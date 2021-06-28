北農染疫風暴擴大！北農83例確診，並擴散到南門、永樂市場，北市議員林亮君28日質詢，與北農相關接觸後，外溢出去的確診案例，到底是不是被包含在83例中？另外到底有幾個市場確診案是跟北農接觸？幾經追問之下，衛生局才坦言，除南門、永樂外，臨江市場也有1例。

市場處長陳庭輝統計，環南市場44例確診，北投市場1例、東門市場1例、南門市場6例、永樂1例，會研議往後市場若有確診，進行全場的篩檢。

林亮君詢問，與北農有相關接觸的案例，如永樂、南門的案例，到底有沒有包含在83例中？民眾至今仍無法了解北農染疫的整個輪廓，造成人心惶惶，實際確診數一定遠大於83例，市府都不說、市長柯文哲在記者會也不講、也不給媒體問、議員要索資也不給，這是民眾該知道的資訊，為何都不說？到底有誰可以回答這問題？

林亮君剛說完，議會全場一片靜默，無人敢答覆，令在座議員皆傻眼。隨後衛生局疾管科長余燦華才答覆，南門市場有1例到北農第一果菜批發市場擺攤過，後來確診，南門與永樂的確診都有包含在83例中，另外「臨江市場也有1例」。

北市議員邱威傑詢問，北農今日打疫苗進度如何？北農總經理翁震炘則說，今天主要是在環南市場施打，北農有分配到要打疫苗的600人，今天之後會出車到醫院施打。