在疫情衝擊下，專責照顧植物人的「創世基金會」已面臨斷炊困境。（創世基金會提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎本土疫情爆發後嚴重衝擊各行各業，照顧弱勢的社福單位更因各方捐助驟降，成了疫情的重災區，專門照顧植物人的創世基金會專案除了捐款一口氣掉了5成，發票、尿布、奶粉等物資捐贈也明顯下滑，工作人員憂心如果疫情再拉長，植物人的服務恐將無以為繼。

自從國內的新冠肺炎疫情升溫後，整體經濟大受影響，創世基金會各個服務據點近日陸續接到電話，許多捐助人表明因為經濟因素，不得已之下，只能暫停定期定額捐款；此外，許多店家也因生意下滑及配合防疫，紛紛歇業，並且撤除長期放置在店內的募捐發票箱。

創世基金會羅東分院表示，自從中央發布全國進入三級防疫警戒後，「創世」各地的專案捐助已較去年同期減少一半，對於服務經費有八成以上都是仰賴社會大眾小額捐款的「創世」而言，影響之大不言可喻，另外，學校全面停課，原本預計在全國各地舉辦的200場宣導活動取消，各項義賣、園遊會活動也停辦，而民眾減少出門消費，發票也大幅減少，估計一個月的收入將會再減少至少千萬元。

創世基金會羅東分院表示，「創世」全台17所安養院目前照護約800位植物人，每一名植物人一個月需要4至6萬元的費用，每天必須的支出就要一百多萬，再加上服務的對象多是來自清寒家庭，面對這次疫情帶來的危難，他們也是自身難保，「創世」的工作人員只能咬牙苦撐，但如果情況未獲得改善，勢必會面臨斷炊的慘況。

創世羅東分院表示，目前只能仰賴網路宣傳及小額募款，同時也懇請各界展現同島一命的精神，幫助社會底層弱勢，一天只要10元，每月定期定額300，就能幫助植物人每天一片尿布。