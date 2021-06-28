三級警戒再度延長到7月中旬，已經有不少餐飲業選擇蟄伏、休業。不過，餐飲界龍頭海霸王前陣子自主暫停營業二周，如今重磅回歸，推出適合不同族群的各樣防疫系列超值餐，副品牌打狗霸火鍋更是祭出超值優惠組。

海霸王體貼家中長輩與辛苦煮夫煮婦們的辛勞，獨家打造適合小資獨享與小家庭的元氣防疫套餐組合，讓你的防疫居家生活也能元氣滿滿。另外，海霸王還推出開胃下飯菜系列，由主廚精選9道美味下飯菜，及三鮮/四寶/五福等3種套組，可任意搭配，豐儉由人。副品牌打狗霸個人小火鍋強勢回歸，10餘款套餐任選，讓你宅在家也享有味美湯鮮的豐盛小火鍋。

海霸王為體貼員工祭出多項福利，每年生日和三節各提供額外的公司禮券，員工可於相關企業使用。此外，還有一項最特別的福利，就是員工在吃、喝、玩享受到比一般民眾更多的優惠，用高CP值的價格和組合採購食品。尤其海霸王以海鮮料理聞名，員工的團購優惠總是讓外人羨慕不已。

防疫在家吃好料，不只海霸王。樂多多集團旗下的肉多多火鍋，也積極推動外帶買一送一、肉量炸裂等行銷活動，帶動商機，不但在網路上維持高度聲量，門店的運作動能也因為即時轉型，讓同仁的工作權利受到保障。

不只用心照顧自家同仁的工作權益，眼見不少餐飲從業人員因為疫情影響生計，樂多多集團主動提供舞台，張起保護傘，邀請對餐飲業有熱誠、願意多方嘗試的好手加入這個大家庭。此外，期待餐飲產業共好，樂多多集團同時也提供官方粉絲專頁，讓規模較小的店家有機會讓自家產品或活動曝光、餐飲業者行銷合作等方案，盼優秀店家與人才可以共同挺過疫情考驗。

現階段疫情仍然嚴峻，擔心好工作難尋嗎？只要上1111人力銀行，還是能看到各家如同海霸王、樂多多集團，這些擁有好福利的知名企業持續徵才。另外，1111人力銀行還有許多在家工作機會，在疫情期間，讓求職者也能找到理想工作。

最後，1111人力銀行因應企業在家上班（WFH）形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行免費提供「1HR人資管理系統」讓企業試用，讓員工在家輕鬆完成線上雲端打卡，還能查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。