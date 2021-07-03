天主教善牧基金會發起Rihaday／ Masvalaa善牧平安箱計劃。（善牧基金會提供／林良齊台北傳真）

為協助及支持偏鄉家庭在疫情期間渡過難關，天主教善牧基金會發起Rihaday／ Masvalaa善牧平安箱計劃，結合花蓮光復、玉里、瑞穗、卓溪在地部落小農、居民及志工，每2周送一次物資，希望透過部落「互助」的精神，幫助69戶家庭挺過疫情。

天主教善牧基金會表示，自全國進入三級警戒，原本能照顧孩子的學校、課後照顧服務聚點關閉後，部落許多孩子面臨家長因農務工作而不在家，有一餐沒一餐，加上疫情期間許多工作減班，家長經濟每況愈下，連帶影響著孩子的餐食與健康。當家長必須長時間、高密度的與孩子相處，生活中卻又缺乏其他寄託與空間，加上疫情延燒可能影響生計與工作的焦慮，疊加起來經常是更多親子衝突的起因。

為協助這些家庭走過困境，善牧在光復、玉里、瑞穗、卓溪成立「Rihaday／ Masvalaa善牧平安箱」服務計畫，透過部落原有的的互助關係，共同關懷每一個善牧服務的個案家庭。預計平安箱計劃將提供69個家庭3個月的民生物資，社工也透過平時家訪及電話訪視，關心家戶生活所需，除基本民生物資、蔬果外，也提供案家所需特殊物資需求，包括嬰幼兒的尿布及奶粉、青少女用的內衣及衛生棉、年長臥床長輩的麥片及尿布等，希望平安箱的物資是貼近家庭的需求。

此外，善牧也呼籲政府重視原鄉第一線社工的健康權益，疫情期間申請紓困案件數量爆增，原住民族家庭中心的社工站在第一線服務工作，面對疫情的威脅卻無法得到中央防疫物資的協助，期盼政府能重視社會工作面對的危機。