雲林縣長張麗善1日邀集各局處與20鄉鎮市長進行線上防疫會議，針對縣內夜市微解封規畫等議題進行討論，宣布4日西螺鎮東南夜市進行微解封示範，限外帶、外送，禁止內用與邊走邊吃等，若情況良好，將逐步開放縣內其他夜市實施。

張麗善表示，雲林縣已維持10天零確診，縣府於上個月24日即與各夜市負責人視訊會議，了解各攤商因無法做生意，長時間無收入嚴重影響生計，因此規畫4日於西螺鎮東南夜市進行第1場微解封示範。

微解封將開放攤商分流進入夜市擺攤，並採取人流管制，避免人潮過多造成群聚，進場民眾需透過手機掃描QR Code傳送1922簡訊或使用雲林Nubi扭幣App進行實聯制登記，當日縣府衛生局、建設處、警察局等相關局處會到場檢視及協助攤商與民眾做好防疫工作。

張麗善說，目前紓困方案並未納入無稅籍與勞保資料的流動攤商，縣社會處將協助調查全縣無法請領紓困的人數並轉呈中央，向中央爭取保障其權益，幫助攤商度過難關，解決燃眉之急。

縣建設處長李俊興說明未來漸進解封規畫，雲林縣夜市3級解除後微解封的防疫措施與管制作，包括管控進出，採單一出入口或單進單出「實聯制」管制方式，由市場自治會或夜市管理委員會在出入口清點人數，縣府亦會裝設人流天線加強監測。

另外，營業容留人數計算，室外1平方公尺為1人；限外帶、外送，各市集維持禁止飲食內用、禁邊走邊吃規定；熟食、飲食攤，食物需加遮罩；若攤商確診或有確診足跡時，市集應暫停營業，待造冊並檢附社區快篩站檢測結果、清潔消毒紀錄等，經地方政府審核同意始得恢復營業。