防疫期間你是否想念熱呼呼的港式點心？或是星級飯店美食？一家家知名店家趕上這波外帶外送風潮，連平時不太提供外帶的星級美食，都貼心的提供折扣，讓你防疫期間不無聊，宅在家享受飲食儀式感。

那熱騰騰鬆軟的皮撕開後，傾瀉而出滿滿鹹甜黃金流沙的豬仔流沙包，還是外表煎的恰恰脆脆，咬起來卻意外綿密的香煎蘿蔔糕，在將油蔥和撈丁麵攪拌的時候，一旁煎的金黃酥脆的雞扒香味，讓你肚子等不及抗議的蔥油雞扒撈丁？到底該選什？告訴你，小孩子才做選擇，宅在家的你，當然要統統外帶回家好好享受！點點心提供1人獨享餐、2人分享餐及4人大份量套餐，月底前還提供85折的優惠。

台北喜來登大飯店打造外帶專區，推出各式當日現作餐點與冷凍商品，其中豪華升級的「1+1雙主菜精選餐盒」，4大雙款主菜包括：「煙燻油雞腿+叉燒肉便當」、「醬烤浦燒鰻+五香肉便當」、「古法三杯雞+花枝排便當」、「蒜酥炸魚排+紅糟肉便當」。每天晚間7時至8時期間，消費者還可享有「當日即時餐點」8折優惠。防疫期間，飯店提供更多元彈性的訂取餐方式，可透過電話、官方LINE線上客服點餐、24H線上購物車等方式預訂餐點，選擇來店自取外帶或外送服務。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況轉壞對餐飲業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同餐飲需求，對餐飲業者來說，則促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。