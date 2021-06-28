疫情期間各級學校停課，台東縣政府教育處原本免費提供營養午餐給低收、中低收入戶，及家庭經濟確有困難的學童，但是暑假期間僅限低收入戶，縣議員黃治維28日為弱勢學童請命，要求比照疫情期間辦理；教育處表示，將由食物銀行提供物資給弱勢學童，絕對不會讓孩子暑假餓肚子。

台東縣卑南鄉1位新住民單親媽媽是中低收入戶，僅靠清掃工作獨力撫養1對國中子女，她說，以前孩子在學校都有午、晚餐可吃，孩子正值發育期間，食量都很大，防疫期間學校停課，雖有補助午餐費用，但她兩三天就要買1次菜，每次一買就是500元到1000元，成了沉重的負擔，暑假如果沒有營養午餐補助，經濟壓力將會更大。

防疫三級警戒解封遙遙無期，全國學校延長停課，也即將進入暑假，台東縣議員黃治維28日在總質詢時表示，暑假期間營養午餐僅限低收入戶，缺少了中低收及家庭經濟確有困難的弱勢學童，疫情持續影響民眾的生活及工作，不會因為暑假而停止，老百姓都苦哈哈，對於這些貧困家庭，希望縣府爭取或自籌經費，比照疫情期間的營養午餐補助。

教育處長林政宏說，暑假期間營養午餐只對低收家庭補助，是根據教育部給的經費訂定，但是考量到疫情的困境，也已造冊660多位學童，並由社會處媒合食物銀行，在滿足孩子在暑假期間基本的生活需求，也發函給各學校，只要轄內生活上有困難的孩子，一定要向教育處回報，絕對不會讓孩子在暑假餓肚子。