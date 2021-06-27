網友分享各式各樣「看見台灣」照，左起芒果台灣、烤肉台灣、杏仁台灣。（截自Dcard）

生活中隨時存在驚喜，就看我們有沒有注意到。一名女大生在洗澡時，赫然發現一個水珠的形狀，竟然呈現「台灣地圖」樣貌，立刻驚喜地拿手機拍照，並PO上網分享。不料，一個小發現竟引發網友大暴動，狂蓋「發現台灣」大樓，包括烤肉台灣、杏仁台灣、芒果台灣、麵糰台灣、奶茶台灣等，神奇又有趣。

一名女大生在Dcard分享「發現台灣」照片，表示洗澡的時候意外發現水珠呈現台灣地圖的模樣，讓她覺得相當驚喜且不可思議，立即拿手機拍照上傳。

就這樣一個小小分享，竟然引發眾多網友熱烈迴響，有人說：「真。看見台灣」、「在高雄的位置有個氣泡 看來……」、「台灣人是不是都會下意識的發現台灣 我自己也會」、「也太像了吧！！ 超扯」。

更多網友則分享在生活中的各種「發現台灣」照，包括烤肉台灣、杏仁台灣、芒果台灣、麵糰台灣、地瓜台灣、奶茶台灣、蒸蛋台灣、小紅蘿蔔台灣，甚至還有「疤痕台灣」，十分有趣。