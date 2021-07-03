台灣本土疫情擴散並進入三級緊戒，全國學生停止到學校上課，因此不少家長需要在家裡照顧小孩們的生活。昨（2日）林志穎在社群上與粉絲們，分享居家日常生活，他靈機一動想到一個小遊戲，來讓孩子們在家裡，也能度過快樂的休閒時光，引起許多網友的回應：「這方法不錯耶！」

林志穎在臉書分享與孩子們的居家生活，自己製造一個小遊戲，在家裡的櫃子上綁上一條白色的緞帶，並在緞帶的下方用膠帶貼住衛生紙和巧克力球，讓孩子們可以拿起玩具槍任意地射擊巧克力球，畫面裡能感受家庭裡的溫馨。林志穎表示：「孩子們的居家小遊戲，看誰先把黏在衛生紙上的小獎品擊落，就能獲得巧克力或小玩具。」

孩子們防疫期間，在家裡玩的相當快樂。（圖/林志穎IG)

林志穎表示：「結果槍法不準的凱凱崩潰了！一直射不到，黑米哥哥槍法最準獲得最多獎品，最後只好用分享跟幫忙射擊的方式完成這場遊戲。」看見孩子們在遊戲中玩得不亦樂乎！親子之間的甜蜜互動，令人相當地羨慕。

孩子們手裡拿著玩具槍，準備射擊前遠方的巧克力球。（圖/林志穎IG)

許多網友熱烈地回應：「我家也有長廊，改天想來試試看！」、「超用心的爸爸和媽媽，願意花時間陪伴孩子們成長」、「這個爸爸很有創意，孩子們就算是宅在家裡也不會無聊的」、「6年級生小時候的回憶，廟前有在演歌仔戲時，我們總會聚在旁邊的攤位一起玩」、「家庭版的夜市射擊遊戲」。

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