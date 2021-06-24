網友貼出網路舊照搞笑發文，還被原拍照者抓包，笑翻眾人。（截自臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

在高速公路超速，被警察攔下開單，心情肯定不美麗。但如果開單的是一名正妹女警呢？一名網友立刻由怒轉喜，更搞笑表示：「我付的不是罰單，是聘金」。

一名網友在在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享照片，只見照片是一名長相清秀的女警，站在「紅斑馬警車」旁開罰單。原PO並貼出一段對話：

「女警：你為什麼超速？

我：因為我想追你

女警：為什麼超速，你知道國道限速多少嗎？

我：我如果不開這麼快，我怎麼追的到你？」.

更說「限速都沒辦法超越我想追你的速度」、「我付的不是罰單，是聘金」。

文章貼出短短12小時，按讚、心情數就超過3.3萬，不過眾多網友都指出，這是2016年就出現過的舊照，甚至有一名網友留言「可以不要盜圖嗎？這是我拍的 謝謝」、「而且我記得這張是開沒繫安全帶 X」，讓其他網友笑翻「好笑爆 被原拍抓到」。

另有網友回應：「學電影 運轉手之戀 一直被開單 讓女警有業績 然後感動後 娶回家當老婆」、「你有那麼多錢讓她罰，最後業績到了，他跟同事在一起～然後過著幸福的日子～也有錢了、剩你自己身上沒錢」。

也有網友有樣學樣搞笑：「

拎北：其實妳知道嗎？看到妳的第一瞬間，我就知道我要繳罰款了。

女警：為什麼？

拎北：因為看到妳的時候，拎北的心跳，就一直在超速了！

女警：這裡簽名完就可以走了。

拎北：拎北簽好了，可以換妳幫我簽個東西嗎？

女警：簽什麼？

拎北：牽妳的手，過一輩子」。