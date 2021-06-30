司機要求檢查實名制遭砸手機毆打 女乘客罵：全世界你最特別（錄音檔，取自爆料公社）

1名計程車司機27日下午要求女乘車上車後掃描QRcord做實名制，沒想到該女乘客疑似不滿對方說要檢查手機畫面，怒嗆「沒有司機要看，就你要看，全世界你最特別」，接著拿手機砸向司機，狂吼說「拿去看啦」；該司機後來要求對方下車，在幫忙開車門時，疑似被女子誤認作勢攻擊，竟遭女子出手歐打，他最後報警提告。

該司機表示，27日下午他在北市辛亥路二段載到1名女子，對方上車後他即要求先做實名制登記，之後詢問對方「掃完了嗎？」；女子先是不耐煩地說「掃完了啊」，他接著說要看一下手機畫面，女子則回「沒有司機要看，就你要看，全世界就你最特別」，他則解釋是按政府規定，並說「小姐你如果不開心，我可以放你在路邊，妳攔下一台」，女子之後竟暴怒喊「拿去看啦」並朝他丟手機。

女乘客疑似不滿對方說要檢查手機畫面，怒嗆「沒有司機要看，就你要看，全世界你最特別」，接著拿手機砸向司機。（翻攝自爆料公社）

該司機說，他當下遭丟手機，馬上對女子表示不載了，「妳如果有意見的話，你去跟政府講，我等等退錢給你」，他接著將停在一處路邊後，女子卻稱門打不開，他便伸手至後座幫對方開門，而女子突然大吼「你想怎樣」便出手毆打他，他最後也氣不過，對女子說「我現在告你傷害，你不用走了，你毆打我，有本事你不要走」。

該司機事後PO文表示「我全程並未對乘客有任何肢體上的觸碰，只有她單方面毆打我，影片前後有擷取，剪掉錄製到該乘客面貌，避免對方提告侵犯肖像權」，他之後報警，警方在當天稍晚通知女子到說明，該司機在隔日持驗傷單提告，全案目前進入司法程序。