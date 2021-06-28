1名中年男子日前推著拋錨機車到1間機車行，他對機車行老闆說「不要碰我的車」，並要求對方用「猜」的判斷機車問題，對方回應沒辦法，他還怒罵「開什麼機車行」並憤然離開；事後該老闆無奈PO文表示，該男子疑似為了避免付錢，才會要求「只准猜不准拆」，也是他開業11年來第1次遇到此要求。

1名機車行老闆在臉書「爆料公社」發文表示，他日前遇到從業11年來最誇張的客人，該客人日前推著機車到店內，表明機車突然熄火，原PO詢問「請問你是要檢查還是要修？」對方竟回應「都不是！你不要碰我的車，我要你先猜猜看，告訴我原因，我再做決定」，原PO則說沒辦法用猜的。

1名中年男子日前推著拋錨機車到1間機車行，他對機車行老闆說「不要碰我的車」，並要求對方用「猜」的判斷機車問題。（翻攝自爆料公社）

該客人怒罵「你就先猜一下，怎麼會沒辦法？你開什麼機車行啊？」原PO則說看醫師時也不會要求醫師猜病症吧？對方最後才悻悻然離開；原PO說他在機車行門口貼公告「單純檢測檢修收新台幣100元起」，對方疑似怕遭收費，才要求只能用「猜」的，他也解釋2人全程都用台語溝通，沒有「猜」、「拆」不分問題。

原PO表示，若真的僅是沒有汽油不能發動，他只會幫忙加20元的油，並酌收50元而已，讓對方能騎到最近加油站，但真的沒看過如此要求的客人；許多網友則留言，「還好他沒要你幫他機車觀落陰」、「你要告訴他，如果猜就能解決問題，我就不是開機車行了」、「現在開店真難，還要自備博杯工具！」