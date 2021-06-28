真是命大！一名男子昨(27日)趁著天氣好，開心地開車載兩名孫子前往彰化縣伸港鄉什股出海口挖文蛤，男子見退潮不想下車走，順勢將車開入沙灘，未料祖孫3人開心挖文蛤卻忘了注意潮水，等發現時漲潮時，車子因浸水已經無法開動，祖孫三人只好坐在車頂求救，幸好消防隊員在潮水淹沒到車底前，順利將三人救回，但轎車瞬間就被淹沒。

爺孫3人挖蛤蠣遇漲潮受困車頂，如水中行車揮手求援獲救。(海巡署提供)

爺孫3人挖蛤蠣遇漲潮受困車頂，如水中行車揮手求援獲救。(海巡署提供)

彰化縣消防局昨天上午獲報，有三人受困在伸港鄉什股出海口，其中有一大人及兩位小孩待援。

警消到場後，發現在在伸港鄉什股出海口，有一輛白色轎停在蚵道上，車頂上還有一位大人及兩位小孩揮手求援，當時海水快速漲潮，伸港及線西消防分隊隨即出動2輛消防車，2輛救護車，2艘船艇，10名消防前往救援，並與當地蚵農合作，開蚵車將一行人救回。

彰化縣消防局呼籲，伸港外海海域地形較為特殊，因為離海岸線越遠，地勢反而越高，民眾在退潮時可步行到外海遊憩、或是開車沿蚵道進入殺灘，依但漲潮時，潮水的速度會讓民眾措手不及，因此呼籲民眾不要前往。