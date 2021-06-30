一度傳出老翁身首異處斷成兩截，但事後證實老翁沒有斷成兩截，而是身體卡在中間分隔島。（國道三隊提供／吳建輝彰化傳真）

國道三隊警方表示，賴翁凌晨騎車北向180公里處內側車道遭撞，BMW薛姓駕駛看到老翁煞車不及，直接撞飛老翁，薛男無酒駕情形。（國道三隊提供／吳建輝彰化傳真）

機車殘骸被撞飛數公尺遠，整個稀巴爛。（國道三隊提供／吳建輝彰化傳真）

30日凌晨國道一號北向180公里台中路段，1名80歲賴姓老翁騎乘機車誤闖，遭後方煞車不及的BMW轎車撞上，賴姓老翁當場身亡，國道三隊表示，30日凌晨0時42分接獲通報有民眾騎乘機車逆向行駛於國道，隨後就接到民眾報案稱撞到機車，目前將釐清男子騎上國道原因。

國道三隊警方表示，賴翁凌晨騎車北向180公里處內側車道遭撞，BMW薛姓駕駛看到老翁煞車不及，直接撞飛老翁，薛男無酒駕情形，死者將請示檢方請法醫抽取眼球液檢驗是否酒駕，但也不排除是否因凌晨視線不佳，誤闖國道。

薛姓駕駛表示，當時遠遠看到一人逆向騎車過來，要緊急踩下煞車時就已經來不及撞上；由於薛南車上未裝設行車紀錄器，警方目前在正尋找經過車輛提供影像；據了解80歲的賴姓老翁家住彰化市，平常就會自己騎車外出，但家人表示不曉得為何今天半夜騎車，目前警方正全力調閱相關監視器，以釐清事故原因。