立法委員陳椒華呼籲，行政院盡速檢討雇主代領紓困金制度，以免影響勞工權益。（番社臉書）

時代力量今（29）日舉行線上記者會，披露高雄有一家計程車車行連續兩年詐領司機的紓困金約175萬元，雇主私刻印章矇騙監理所人員，錢落入自身口袋，質疑類似詐領案不只一件，呼籲行政院等相關單位必須正視，不要讓雇主代領，而是直接匯入員工薪轉帳戶內。

立法委員陳椒華高雄服務處及時代力量高雄黨部今早舉行「離譜雇主詐領紓困補貼 沒有很扯只有最扯」記者會。高雄市議員暨時代力量高雄黨部主委林于凱指出，該車行老闆偽造薪資領據清冊，私刻駕駛印章向高雄監理站申請相關紓困補助，兩年度總共175萬左右，全都進入老闆口袋，直到司機發現其他車行員工都有領到錢，詐領事件曝光後，甚至想私了解決。

林于凱直批，從該事件顯示在實際第一線執行發放紓困金，有非常大的漏洞，各級單位的紓困方案規定沒有明確指出，如果補助沒有匯到勞工薪資帳戶會有法律上的責任，導致雇主鑽漏洞詐領紓困金，到底有多少補助案是這樣子，政府到底有沒有去追查過？

林于凱認為，第一線撥發紓困金單位，必須要去逐一查核或抽查才會知道錢有無進入員工帳戶，但高雄監理站並未如規定「查核業者已轉撥付駕駛人帳戶之證明」，確實有檢討空間，避免勞工紓困金再遭雇主詐領。

陳椒華指出，時代力量過去就提出主張，行政院發紓困金不需要綁定雇主直接發給勞工，但很遺憾一直發生詐領事件；疫情嚴峻，三級警戒已經1個多月了，各行各業受到衝擊很大，但面對詐領補貼案件，第一線受理紓困的單位必須加強查核機制，嚴格把關紓困金流向。

陳椒華建議，雇主造冊給發放紓困的單位時，可以直接將勞工帳號放在上面，如此紓困金就可直接匯入勞工帳戶，這樣作業方式其實並不困難，畢竟由雇主代領延伸出蠻多問題，希望行政院能盡速檢討雇主代領紓困金制度，以免影響勞工權益。