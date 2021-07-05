宜蘭市創新育成中心有28家廠商進駐，但各廠商營運因疫情大受衝擊，宜蘭市公所在福州巷紅磚屋閒置空間設置直播室，讓廠商不用投資直播設備，也能利用公所提供的空間成為直播主，從7月15日起也會開放一般民眾作為產銷通道。

宜蘭市創新育成中心經理林大溢表示，直播原本給我們的感覺是很遙遠，像是網紅才會做的事，但疫情的影響，從小學到大學，學生看老師的直播上課；進駐育成中心的廠商在銷售產品或服務時受到很大的衝擊，因此可利用直播空間分享到Youtube、Facebook等平台。

宜蘭市長江聰淵表示，直播室位於公所後方的紅磚宿舍群，在阮義忠台灣故事館旁，很多育成廠商在防疫期間，必須重整經營型態，雖然沒辦法像以前一樣拜訪客戶、辦理廠商說明會，但直播平台是一個生活型態，也是宣傳的管道。

江聰淵說，他個人的臉書也可以提供作直播平台，不管是不是在疫情期間，直播對以後推動產業都扮演很重要的角色，盼廠商與鄉親們能多加利用。

市公所表示，直播室也會開放一般民眾借用，作為中小企業創業以及青年創業使用，每天分為上午與下午兩個時段，只需要繳交保證金（確認器材沒有毀損後全額退還），即可一次使用3個小時，聯絡電話03-9325164分機812。