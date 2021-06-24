一名年輕女發文回憶17歲時暗戀心情，充滿青春氣息的故事，加上「暗戀是我一個人在心裡開演唱會，你卻在別人的ktv包廂當特邀嘉賓」等金句連發，讓眾多網友忍不住盛讚：「文筆超好的啦」、「太羨慕了啦」。

暱稱「不准露腹肌」的女網友在Dcard分享數篇自己與男友的故事，獲得熱烈回應，最新一篇是《決定從明天起開始愛你》。原PO表示高中時期暗戀男友2年，畢業才在一起，當時心情有酸有苦也有甜。

原PO說：「以前我一直以為，我的理想型是溫柔體貼，富有書卷氣的紳士，而不是像男友這種，時常腦袋短路的哈士奇」、「我覺得暗戀時期最美好的是那種不確定感，最讓人害怕的也是；有的時候會喜歡曖昧不清的刺激感，有時候又會害怕猜測似是而非的情緒」。

「暗戀到底是什麼？我聽過幾個說法。暗戀是我一個人在心裡開演唱會，你卻在別人的ktv包廂當特邀嘉賓；暗戀是在一個人的想像中過完兩個人的一輩子，暗戀是刻在書桌上的名字，暗戀是百爪撓心卻得不到答案。我覺得這些說法裡應該再加上一條：暗戀是我淋著雨，你把傘給了別人，我一句話也不敢說」。

「我就是沒出息的少女，在十七歲的年紀被妖孽勾了魂，從此再不能回神，喜怒哀樂，全與你息息相關」。

清新流暢的文筆、青澀甜蜜的青春，讓眾多網友忍不住回應：「你文筆超好的啦嗚嗚嗚」、「我真的好喜歡你們的故事！」、「啊啊啊啊啊啊啊啊媽媽我要甜死了。這也曾經是我想像過的青春」、「這是什麼天才文筆超喜歡」。