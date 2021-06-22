曾在志光集團、台中學儒開課的陳姓補教老師，離職後發現他的「K書效率術」講義，遭集團負責人張家旗等人抄襲，拿來當作「考試必殺絕技」的受訪素材，氣得提告侵權。台北地檢署認為，雙方當初未對於講義使用範圍特別約定，張等人主觀上認為合理使用講義內容，因此處分不起訴。

陳師指控，他在志光集團旗下台中學儒、嘉義志光授課20餘年，撰寫「K書效率術」講義，他在2016年離職後，該集團就不能再使用他的著作，張家旗與補習班李姓員工卻抄襲他講義中有關「正確讀書方法 筆記整理技巧」的部分，接受遠見雜誌前總監徐仁全採訪，重製成「志光集團經理張家旗 17招考試必殺絕技」報導，侵害他的著作權。

3人均否認犯行，張家旗及李姓員工辯稱，陳師長期在集團擔任心理學講師，2010年8月間舉辦「筆記技巧」講座，當時已支付鐘點費給陳師，因此他們可以合理使用該講座的講義；徐仁全則解釋，他是受外部行銷公司安排約訪張家旗，不認識陳師，也沒看過陳師的著作。

檢察官調查發現，陳師在集團任教期間領有授課費用，但雙方沒有約定講義內容使用範圍，張家旗及李姓員工主觀上認為是合理使用，另採訪大綱是由行銷公司擬定，徐仁全確實不知道採訪內容與陳師著作有關，難認3人有侵權故意，因此處分不起訴。