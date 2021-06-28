陳姓男子發現與黃姓警官與他離家多時的妻子與搭肩牽手，當街大打出手，事後陳男向黃員求償勝訴後，指控黃員在案件訴訟時，提出警詢筆錄當證據，涉嫌洩密罪，台北地檢署調查認為，黃罪嫌不足，28日將黃員不起訴。

據了解，黃員過去任職台北市警局某派出所時，和在轄區內擺攤的陳姓男子夫妻熟識，2014年陳妻與丈夫爭吵後離家出走，2015年6月，陳男到基隆市某小吃店用餐時，碰巧遇上失聯多時的妻子，但她身旁竟是黃員。

陳男上前質問，並與黃員拉扯，陳男右手、胸前多處挫傷，事後向黃提告求償醫藥費和精神撫慰金共15萬元。高院判黃敗訴，須賠陳1萬916元確定，但陳男在訴訟過程中發現，黃員委託律師遞交的訴狀中包括警詢筆錄，懷疑黃洩密，向廉政署檢舉。

黃辯稱，訴訟資料都委由律師處理，不清楚筆錄來源，律師則以保密義務為由，拒絕證言，廉政署以查無犯罪嫌疑結案，陳男再向北檢提告，檢方認為，黃員及律師只是筆錄的收受署，並非洩密罪處罰對象，且該筆錄也只是用來作為訴訟攻防證據，亦與洩密無關，將黃不起訴。