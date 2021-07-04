7旬傅姓婦人2日直奔銀行稱孫子急用錢，要解除定存把百萬老本全領出，八德警耐心阻詐。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬傅姓婦人2日直奔銀行稱孫子急用錢，要解除定存把百萬老本全領出，八德警耐心阻詐。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬傅姓婦人2日直奔銀行稱孫子急用錢，要解除定存把百萬老本全領出，行員聞訊直覺有異偷偷報警，八德四維派出所警員到場耐心向民眾查證解釋攔阻詐騙，成功阻詐約100萬元。

四維派出所警員警員李金衛、陳郁茵2日12時許巡邏時接獲報案轄內介壽路二段的銀行報案稱有疑似詐騙案件，立即趕往現場處理，現場是一位70多歲的傅姓婦人，向警方表示因其孫子急需用錢，故要解定存要積蓄匯出，傅女甚至還要趕到另一家銀行匯款，急欲將自己的百萬老本匯出。

員警發現她前後說法不一、疑點重重，耐心聆聽發現婦人深陷詐騙集團話術圈套中。原來她接到自稱為台北地方法院男子，稱婦人健保卡遭盜刷，指示要趕快將帳戶的金錢匯出，不然帳戶會遭到凍結，甚至會觸犯法律，詐騙集團還指示不可告知任何親友等話語。經警方不斷勸說，法官不可能親自打電話給民眾並指示去匯款等動作，且綜合各種跡象皆與假冒公務機關人員詐騙態樣類似，經警方與銀行行員分析說明後，她才恍然大悟放棄提領現金匯款，保住百萬的老本。

八德分局表示如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢；該詐騙案件情節是以假法官假檢警詐騙老梗，稱渠健保卡遭盜刷要凍結帳戶而引誘被害人掉入情節，高齡者身陷詐騙話術，若身旁無人適時提醒與協助，真的非常容易受到詐騙，提醒民眾共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。