黃姓女嫌網路盜圖一張淡水帥警照片當成大頭照。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區1名失婚的黃姓熟女，常到吳姓閨密家聊心事解悶，黃姓女子與吳女同住一屋，在隔壁房間偷聽對話內容，利用她想找對象心態，先盜圖假冒帥刑警，3月時透過臉書私訊黃姓熟女，以辦詐欺案為由認識，再透過網路談情交往，最後謊稱在外欠錢，3度詐騙得手17萬元。

33歲的黃姓女嫌長期失業在家打手遊，需錢購買遊戲點數，卻動起歪腦筋，看見社會上常發生熟女遭外國網友假冒外國軍官「假談情、真詐財」，鎖定同住吳姓室友的同事閨密，以愛情詐騙手法如法炮製，竟然順利得手。

黃姓女嫌與吳女同住，經常在房間內偷聽到隔壁間吳女與黃姓女同事互聊閨密心事，得知47歲黃女失婚獨自養小孩，透露苦悶想找伴的想法，她先從網路盜圖截取1張淡水帥警照片，成立臉書帳號。

黃姓女嫌臉書自稱台南市警2分局偵查隊偵查佐「黃富貴」，3月時網路私訊姊姊的黃姓女同事，指她涉嫌捲入1件詐騙案需接受調查，在調查階段經由彼此對話過程親近對方，表明想要交往，黃女果然心動答應。

黃姓女嫌原本就與被害人認識，深諳對方行蹤與喜好，兩人很快以老公、老婆相稱，她見對方上鉤，開始以外面欠錢想不開，經濟陷入困境又怕家人知道為由，要黃姓女被害人金援。

黃女連續匯款10餘次，每次3至5萬元不等，累積達17萬元，她每次要求與愛人見面，對方即以臨時辦案為搪塞藉口，6月底時終於起疑報警。

警方掌握可疑匯款帳戶，上門查問黃姓女嫌人，她起初仍否認涉案，但因每次提款影像證據確鑿，才坦承愛玩遊戲缺錢購買點數，又偷聽到黃女與姊姊的聊天對話，才會嘗試以網路愛情方式對熟識的黃女詐財，警方依照詐欺罪嫌將黃女函送台南地檢署偵辦。