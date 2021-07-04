蔡姓男子與父親今天上午前往田中工作，他在操作堆高機時，疑未注意稻田與柏油路的高低落差，不慎打滑，以致堆高機翻覆壓在身上，送醫救治後不幸身亡。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名21歲蔡姓男子今天上午和父親在田中工作，當時欲操作堆高機，搬運稻草到貨車上，沒想到蔡男疑未注意稻田與柏油路的高低落差，不慎打滑，堆高機直接翻覆，並壓在蔡男身上，蔡父見狀趕緊報案，不過蔡男身體不堪堆高機的重量，送醫救治後仍不幸身亡。

新城警分局表示，蔡男與父親今天早上7點多，在新城鄉佳林3號後方田地的田地工作，當時蔡男正在操作堆高機，準備將田中的稻草搬到貨車上，稻田和柏油路高度落差大，他沒注意到，不小心打滑，導致堆高機翻覆在稻田內並且壓在他身上。

蔡父見狀十分驚慌，頻頻發抖地喊著「救人喔、堆高機翻了啦」，旁人見狀趕緊撥打119，救護人員趕抵現場即將蔡男送往花蓮慈濟醫院救治，不過堆高機重量過重，蔡男身體疑似不堪負荷，早上8點38分許，醫院宣布急救無效死亡。

據了解，蔡父和警方前往派出所製作筆錄時，不斷發抖，不敢相信會發生這樣的悲劇，情緒一度崩潰，哽咽到說不出話，詳細事故原因目前仍待警方調查釐清中。