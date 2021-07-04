男疑違規爬大坑步道自摔 面臨至少6萬罰款 10:232021/07/04 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 邱姓男子疑似違反規定，日前前往北屯區大坑步道登山自摔。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邱姓男子日前在台中市北屯區大坑步道自摔，疑違規進入封閉場域違反防疫相關規定。台中市觀旅局表示，待收到警方案件調查如事證明確，會依照傳染病防治法裁罰6-30萬元罰鍰。 觀旅局指出，全國三級警戒延長至7月12日，中市府配合延長各項防疫措施，其中大坑風景區12條登山步道也暫停開放至7月12日。 觀旅局表示，上週接到民眾受傷消息後，也主動詢問警方，警方表示會依本局裁罰，待收到警方案件調查如事證明確，會依照傳染病防治法裁罰6-30萬元罰鍰。 居檢女子外出趴趴走跌倒受傷 最重將挨罰100萬元 南崁溪黃了再黃 桃園民眾怨陳情無效 #觀旅局 #大坑步道 #裁罰 #警方 #違規 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賣淫女2度偷拉客遭逮 扯謊辯：他花錢來玩狗 16:052021/07/03 社會 台中市稽查違規白牌車 去年至今函送82件 18:072021/07/03 生活 沙鹿山坡地遭濫墾1公頃 落差達17公尺 11:192021/07/04 社會 台南9處市場 增設AI人流辨識 04:102021/07/04 地方新聞 斷開人與人連結 高屏查獲性交易 04:102021/07/04 地方新聞 黑箱疫苗餘震 北市衛局疾管科大換血 04:102021/07/04 焦點要聞 台東機關車庫修繕 明年6月完工 04:102021/07/04 焦點要聞 28歲男徒步上國6「橋聳雲天」 墜20層樓高橋下亡警調查中 09:282021/07/03 社會 金管會：7／1起，小額終老保險每人可買3張、保額拉高至70萬元 10:302021/07/04 財經 26人三峽街頭大亂鬥 「戶外群聚」最高恐遭罰780萬 10:292021/07/04 社會 新北台版大峽谷現人潮 出動鋼筋封鎖 04:102021/07/03 地方新聞 社會熱門新聞 惡霸住家2片遮雨簾作車庫 紅線上違停賓士遭罵翻 - 社會 愛妻在眼前被輾成肉泥 友曝檢舉魔人悲傷「成魔」之路 - 社會 人妻聽尪的話乖乖獨守眼鏡蛇30分鐘 網：我會先把尪打死 - 社會 導遊無團可帶赴三義木雕街行竊 隔天電洽商家詢問價格露餡 - 社會 左手拿開山刀穿梭車陣 屁孩等紅燈下車叫囂後果慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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