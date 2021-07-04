邱姓男子日前在台中市北屯區大坑步道自摔，疑違規進入封閉場域違反防疫相關規定。台中市觀旅局表示，待收到警方案件調查如事證明確，會依照傳染病防治法裁罰6-30萬元罰鍰。

觀旅局指出，全國三級警戒延長至7月12日，中市府配合延長各項防疫措施，其中大坑風景區12條登山步道也暫停開放至7月12日。

觀旅局表示，上週接到民眾受傷消息後，也主動詢問警方，警方表示會依本局裁罰，待收到警方案件調查如事證明確，會依照傳染病防治法裁罰6-30萬元罰鍰。