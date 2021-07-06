想要買新手機又不像花大錢？北台灣通訊連鎖直營門市傑昇通信，統計彙整2021年6/1-30門市手機銷售價格，公佈6月份手機降價TOP 10如下：

2021傑昇通信門市6月手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

便宜的手機怕用不久，看上的手機又買不起，該怎麼辦？傑昇通信十大降價手機最新排名出爐，本月降價榜受疫情換機潮影響，許多中高階價格帶的機型也降價搶客，像是vivo、小米、HTC及ASUS；三星旗艦機越降越多，包含剛拿下MWC 2021最佳智慧型手機的Samsung Galaxy S21 Ultra，累積降價金額跌破萬元，提供想趁勢入手中高階以上機型的消費者參考。

HTC U20 5G上市逾半年，降7千，只要11990元。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣通信連鎖門市─傑昇通信表示，整個六月雖在疫情陰影壟罩下，然而電商平台的618促銷，仍帶動實體通路買氣，上月剛上新機的vivo及ASUS也罕見的在新機開賣階段，就有13%~21%的降幅做促銷；其他如realme、HTC及Samsung Galaxy Note20 Ultra，則是進入產品生命週期逐漸跌價，才有超過萬元的降價金額。

5月手機降價榜月降價金額最高是華碩新機ASUS ZenFone 8（8GB+128G）降價1800元，ZenFone 8另一規格（8GB+256GB）本月看似價格波動不大，僅降800元，但以總降價金額來看，新機都有1成以上的降幅；而同樣是新機開賣受到換機潮影響的vivo V21，原廠定價13990元，本月降價1千2，降價金額超過2成，只要10990元即可入手，甚至還推出手機免費試用14天的鑑賞活動，在疫情期間積極與消費者互動。

新旗艦機Samsung Galaxy S21、S21 Ultra開賣半年，開始出現近30%的降幅，尤其以驚豔的AMOLED顯示螢幕、1.08億畫素主鏡頭及10倍光學變焦等多元功能，抱回MWC 2021最佳智慧型手機大獎的S21 Ultra，本月價格降到29890元，更是入手好時機；而舊旗艦機Note 20 Ultra一降回不去，累計降價金額17010元，幾乎打六折，不過Note系列硬體效能好、保值率高，平均使用年限都能超過三年，且目前未有Note系列新機釋出的消息，若慣性使用的消費者，可趁勢撿便宜。

今年首次進降價榜上的小米10T Pro，是2月開賣的新機，配備6.67吋大螢幕、最高1.08億畫素像機、支援144Hz螢幕更新率、5000mAh大電量及支援33W有線快充，也是當前擁有旗艦規格、中階價格的5G手機，官方定價1萬6千有找，開賣四個月後降至13890元，降幅僅13%，看來還有很大的降價空間。

傑昇通信進一步分析，自全國三級警戒延長至7/12，透過中央流行疫情指揮中心宣布每日確診人數不斷降低，面對可能到來的解封，各行各業無不摩拳擦掌，為即將迎來的降級做準備，然而手機一直是民生必需品之一，不僅有新機汰換舊機，平時仍有門號續約及手機修繕的剛性需求，因此除了降級後可能出現的人潮，7月的年中慶典及父親節檔期也不容小覷，會否因降價促銷而出現報復性消費，仍有待觀察。