聯亞藥受疫苗解盲利多激勵，今(28日)早盤一度上漲6.9%至281元，因股價漲多，盤中翻黑，一度下探240.5元，高端疫苗也開高震盪走低，回測250元，聯亞藥、高端比價意味濃厚，分析師指出，短線利多應該都已實現，再來就等緊急使用授權(EUA)有沒有辦法通過了。

聯亞生技集團27日公布研發的新冠疫苗UB-612二期臨床期中分析報告，數據顯示有良好安全性、耐受性，預計6月底前向食藥署申請緊急使用授權(EUA)，聯亞生技表示，該疫苗預期產生免疫反應可應對印度Delta突變株，已由聯亞集團旗下Vaxxinity於印度提出三期臨床試驗，預計收案1.1萬人，未來聯亞生技將申請台灣藥證及擁有台灣銷售權，Vaxxinity則負責美國、巴西及印度藥證申請；而生產由集團旗下的聯生藥和聯亞負責。

聯亞生技旗下聯亞藥股價開盤小漲以263元開出，隨即拉升至281元，上漲18.14元，漲幅逾6%，但因股價漲多，遭遇賣壓，盤中翻黑，一度下探240.5元，後跌幅收斂，股價在250元上下震盪。高端疫苗也開高在275元，盤中高點來到278元，上漲8.5元，隨後在平盤附近震盪，股價接近午盤時往下回測至250元，跌逾7%。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，聯亞藥與高端確實可以看出有比價效應存在，不過，這兩檔股票在現在這個時間點，可以說第一階段的利多已經結束了，在兩檔都沒有營收數字，也都在等待EUA的審查結果的階段，可以說沒有太大利多或利空，操作上很難可以有明確的報酬，現階段看看就好，至於下一個利多可能發生的時間點，可能會落在EUA有沒有辦法通過的時候。

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