警方到場查緝時，不僅發現有2男是通緝犯，更於其中一男車上起獲418包毒品咖啡包，訊後依毒品等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方到場查緝時，不僅發現有2男是通緝犯，更於其中一男車上起獲418包毒品咖啡包，訊後依毒品等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，政府三令五申要民眾非必要不要出門，更不要有群聚行為，但亂象依舊一堆，東港某汽車旅館27日甚至出現3男1女群聚拉K的不法情事，且警方到場查緝時，不僅發現有2男是通緝犯，更於其中一男車上查獲418包毒品咖啡包，訊後依毒品等罪嫌送辦。

東港警分局指出，警方獲報後立即派員穿著妥適防護裝備前往查緝，而員警進入房間時，不僅聞到刺鼻的毒品氣味，還眼尖發現床頭有2包K他命，至於群聚拉K的3男1女見警查緝嚇到想爬窗逃逸，但未果；隨後警方發現26歲是屏東地檢署所發布的侵佔通緝犯，而24歲洪男則是妨害名譽及妨害公務通緝犯。

此外，警方還在鄭男的車上起獲大量毒品咖啡包，計418包、磅秤1臺、K盤1個，鄭嫌坦承犯嫌，訊後依毒品危害防制條例、侵佔通緝、妨害名譽及妨害公務通緝等移送屏東地檢署偵辦。警方強調，全案將向上溯源，追查毒品來源與販毒事證。

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(中時 )