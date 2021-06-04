太平警分局指派常訓教官及助教至太平車籠埔消防分隊學習如何穿脫防護衣，希望讓辛勞的基層員警熟稔穿脫流程。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

警政署日前發送數萬件防護衣、隔離衣到基層，但如何正確又快速的穿戴，且避免遭受感染，太平警分局特別指派常訓教官及助教至太平車籠埔消防分隊取經後，逐一到派出所講授示範，希望讓辛勞的基層員警熟稔穿脫流程，在嚴峻的疫情中確保執勤安全，讓基層同仁頻呼：「很值得！」。

新冠肺炎(Covid-19)疫情日益險峻，警察目前除了維護治安、疏導交通外，還要配合中央主管機關及市政府相關局處進行防疫稽查、取締工作，在不確定的群聚感染源的風險下，除了自我防疫工作做足外，防護衣、隔離衣及整套防護裝備的穿戴格外重要，如果穿脫次序若是搞錯或不孰悉，反而會大大增加感染的風險或派遣到場速度。

太平警分局為了保護員警執勤安全，要讓同仁熟稔防護衣、隔離衣如何使用、何時使用及穿戴方式，由常訓教官及助教到太平車籠埔消防分隊取經，以消防人員實地出勤的實務經驗授課，消防弟兄們也傾囊相授，也教導許多的小撇步，例如：遇到緊急狀況時，該如何迅速又正確穿戴；如處理到疑似確診個案，如何因應步驟，警分局後續也將自製影片供分局同仁演練複習。

經各派出所同仁逐一實地操作，有些同仁穿脫到全身大汗，但在教官及助教的指導下，大家都聚精會神的學習，頻呼「很值得！因為一定要學起來，不僅為了自己，也要為了家人著想」。

太平警方表示，防疫工作等同作戰，一刻不得鬆懈且要持續推動，警察在這段期間都相當辛苦，體力和精神耗費相當大，希望透過不斷的演練，讓同仁如何穿戴防護(隔離)衣，可以讓同仁執勤更加安全有保障。

(中時 )