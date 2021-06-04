警政署日前發送數萬件防護衣、隔離衣到基層，但如何正確又快速的穿戴，且避免遭受感染，太平警分局特別指派常訓教官及助教至太平車籠埔消防分隊取經後，逐一到派出所講授示範，希望讓辛勞的基層員警熟稔穿脫流程，在嚴峻的疫情中確保執勤安全，讓基層同仁頻呼：「很值得！」。
新冠肺炎(Covid-19)疫情日益險峻，警察目前除了維護治安、疏導交通外，還要配合中央主管機關及市政府相關局處進行防疫稽查、取締工作，在不確定的群聚感染源的風險下，除了自我防疫工作做足外，防護衣、隔離衣及整套防護裝備的穿戴格外重要，如果穿脫次序若是搞錯或不孰悉，反而會大大增加感染的風險或派遣到場速度。
太平警分局為了保護員警執勤安全，要讓同仁熟稔防護衣、隔離衣如何使用、何時使用及穿戴方式，由常訓教官及助教到太平車籠埔消防分隊取經，以消防人員實地出勤的實務經驗授課，消防弟兄們也傾囊相授，也教導許多的小撇步，例如：遇到緊急狀況時，該如何迅速又正確穿戴；如處理到疑似確診個案，如何因應步驟，警分局後續也將自製影片供分局同仁演練複習。
經各派出所同仁逐一實地操作，有些同仁穿脫到全身大汗，但在教官及助教的指導下，大家都聚精會神的學習，頻呼「很值得！因為一定要學起來，不僅為了自己，也要為了家人著想」。
太平警方表示，防疫工作等同作戰，一刻不得鬆懈且要持續推動，警察在這段期間都相當辛苦，體力和精神耗費相當大，希望透過不斷的演練，讓同仁如何穿戴防護(隔離)衣，可以讓同仁執勤更加安全有保障。
(中時 )
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