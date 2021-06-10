為了支援防疫最前線，17LIVE和永齡基金會、富胖達（Foodpanda）等善心企業及民間人士聯手，捐贈醫療物資一批給疫情相對較為嚴重的台北市，新北市，以及近期染疫人數較多的苗栗縣，總計募集捐贈物資有1萬件防護衣、3萬個N95口罩，以及400台血氧機。17LIVE台灣暨東南亞CEO練建麟表示，在防疫緊繃的時間點，一線醫護人員與我們缺少實際接觸，但是不能讓人與人之間的情感斷掉，萬一防護物資有空窗，會讓前線單位很緊張，我們和永齡基金會與幾個企業朋友一起，向所有參與防疫工作的朋友，表達最高的敬意。

17LIVE指出，在台灣經營即將滿六年，以「建構一個讓內容創作者自由揮灑的大平台」為經營理念，提供大眾多元內容包含音樂、職人、遊戲、料理、繪畫、電玩等主題，深耕多年成為亞洲NO.1直播串流娛樂社群平台，這項成就背後所表達的，更是台灣本地觀眾長期以來支持的結果，取之於社會，回饋予社會，17LIVE感念在心，於台灣正值疫情嚴峻時期，尤其雙北醫護量能緊繃的情況之下，希望與企業一起擴大捐贈力量，為前線物資短缺的醫護戰士們獻上最高敬意。

練建麟指出，嚴峻的疫情打亂了全台灣人民的美好生活，曾經習以為常的社交互動，在此時變得非常困難，這正是17LIVE挺身而出，為社會貢獻的時機。除了思考到一線醫護，17LIVE也同步全面照顧17LIVE台灣區的員工，從員工在家工作的每月午餐補貼，更安排線上健身課程、生活顧問，提供個人線上喘息服務。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，感謝熱心參與的企業及友人，其中藝啟（17LIVE）在第一時間就承諾捐贈百萬元參與捐贈計劃，以及富胖達（Foodpanda）願意捐贈目前第一線極需的血氧機也超過百萬元，都是在最艱難的時刻願意站出來出錢出力的好企業。

關於物資捐贈，像是防護衣，N95口罩等都是一次性的使用，一家醫院光N95口罩的用量單周可能就高達1-2萬個，萬一有空窗，會讓前線單位很緊張；另外在疫情緊繃時，其它協同防疫的單位，也很需要像是防護衣等物資，此次物資都具備衞署認證字號，並交由雙北及苗栗衛生局統籌使用。

(中時新聞網)