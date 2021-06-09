全台疫情持續嚴峻，目前人在大陸的張鈞甯心繫台灣，這段期間得知各大醫院有物資的需求，希望醫護同仁們都能在安全的防護措施下為民眾服務，她協助提供防水高筒鞋套及防水隔離衣等，表示現在所需的物資已經陸續到位，希望能幫所有前線醫護人員加油打氣，也藉著這個機會對所有在崗位上辛勞努力的醫護人員們說：「辛苦了！」

而被問捐助物資的金額，張鈞甯經紀人表示：「金額的部分不重要啦！能夠盡己之力為醫護人員幫上忙才是鈞甯的一點心意。」張鈞甯也不忘呼籲大家：「一起『甯』聚愛的力量，努力度過這段艱困的時刻，端午假期乖乖待在家裡不要返鄉移動哦！」

有鑒於台灣各地，仍有許多弱勢兒少受限於家庭資源及經濟，沒有足夠的網路及電腦設備進行遠距學習，張鈞甯也與言承旭一同用行動支持台灣世界展望會，她今（9日）在臉書轉發，邀請大家加入「你捐款，貧童遠距學習不中斷！」活動，募集數位設備送到偏鄉，幫助弱勢兒少穩定學習。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )