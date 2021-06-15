賈永婕發揮超高行動力，在短短數日內為全台醫院火速募集到總價超過9000萬元的300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被封「抗疫女神」。昨端午節，她為3家醫院大夜班醫護人員送宵夜忙到午夜12點多，直到15日凌晨才有空在臉書公布當天的70台「交貨紀錄」，她在長文中細數從送愛心便當至今10多天的初衷，但也透露看到政論節目以這件事開始批評政府時，讓她有一點難過，「是不是我這樣，反而讓台灣又開始有一點分裂了？」她15日中午啞著聲音受訪，強調：「我只是想告訴大家，正直與善良才是現在台灣最需要的！」

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她受訪時一開口就是令人心疼的「燒聲」，坦言最近真的講太多電話了，「朋友們這麼信任我，加上真的很多醫院院長、副院長、專科醫生們都打給我，說他們醫院真的非常需要這台救命機器，我聽得心都碎了！所以我們真的是在搶時間、跟死神賽跑、搏鬥，能救一命是一命！」她說，前兩天雙北的各大醫院已經送的差不多，接下來會往南移，為了搶時間，會以衛星狀方式快速送往各地醫院，她也不會再一一親送，將留在台北坐鎮指揮。

「一開始是因為我沒有處理過很多次的經驗，必須親自去了解、看一下，但幾天下來聽到出來領機器的院長、副院長、醫師、呼吸治療師們都一致說，送這機器是最正確、也最急需的，加上點交狀況都很順理、圓滿交到他們手上，有些是直接就推進病房。我就放心了」，她認為接下來她人有沒有到現場、有沒有拍照真的不重要，因為要用最快的速度、在最短的時間把事情做好，「哪裡最需要就先往那裡送！」

她在臉書貼文中表示：「今天看到很多的政論節目開始批評八啦八啦的時候，其實我有一點難過。是不是我這樣，反而讓台灣又開始有一點分裂了？我很愛台灣，真的很愛，我希望我們可以多一點愛少一點恨，互相的支持、互相的鼓勵，我們有共同的敵人是病毒！我們要當彼此的神隊友，互相支援，不分彼此，一切努力消滅病毒！」她強調，對抗瘟疫的唯一方法就是「正直」！

她受訪時有點無奈地說，沒想到會引來這麼大風波， 送HFNC對她來說就是「支援前線」、希望延續送愛心便當的暖心，所以她即便分身乏術，照樣會在兩個女兒充當助理下，持續送愛心便當直到28日三級警戒結束，「我做所有事的初衷，就是我深信加油打氣是很重要的，希望醫護人員在辛苦的時候有人說聲加油，就會再有動力往前衝！」

她連日來為了把救命神器送到醫護人員手上、救助更多病人而到處奔波，不僅先把家人放下，也把自己的C.H Wedding婚紗店先丟在一旁，問她婚紗店生意慘淡、日前竟然一天營業額700元該怎麼辦？她苦笑說：「婚紗店暫時也沒辦法啊，就是只能做現在最該做的事，只有把疫情消滅，我們才有飯吃，先不能想自己了！」