藝人賈永婕關心台灣疫情，號召企業界、演藝圈募捐342台的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），還自掏腰包買電動過濾式呼吸防護具（PAPR），被外界封為「抗疫女神」。不只如此，賈永婕每天都親自送100份便當給醫護人員，被媒體拍到剛下車的畫面，原來她都開它來送餐。

賈永婕人美心善，眼見台灣本土疫情不樂觀，從本月1日起每天捐出100個愛心便當給前線的醫護人員，並號召兒女一起手寫愛心卡片，兩個女兒還分工合作，一個負責聯繫便當廠商，另一個聯絡醫院，事情備妥後三人再一起出發到醫院送便當，希望能在嚴峻的時刻為抗疫英雄打氣。好友小S聽到這個想法，二話不說加入送便當行列，一起為台灣盡份心力。

有媒體捕捉到賈永婕下車不久的畫面，眼尖的網友發現她開的車是鐵灰色的Tesla Model 3，根據官網顯示，該款車是有分後輪驅動和雙馬達全輪驅動，完全使用電力，最高時速可達261公里，市價至少160萬起跳。

事實上，這台Tesla Model 3是賈永婕夫婦在今年2月買給大女兒的18歲禮物，開心的表示：「安安可以開車了！」讓不少網友超羨慕，直呼：「你們要送安安特斯拉嗎」、「當你的小孩太幸福了」、「喜歡嗎？爸爸買給妳，直接把特斯拉開回家吧」。

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