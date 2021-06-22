史瓦帝尼籍男子盧深樂來台灣居留期間，前年在水煙館外搭訕一名女子，他見對方獨處竟將她拉進暗巷，壓制在牆壁以手指性侵，台北地方法院斥責他造成被害人內心受創甚深，甚至因此中斷學業，依強制性交罪判囚3年6月，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

2019年6月2日凌晨，在台灣兼職教英文及足球的盧男，在台北市松山區一家水煙館消費，後來到店外休息，被害女子因水煙館內悶熱，而至水煙館外透氣，恰於門口樓梯處巧遇盧深樂，她便詢問盧深樂是否知悉其友人至何處，不料盧男見她獨身一人，竟起色心。

盧男假意引領被害女子尋找友人，帶她到水煙館巷弄內一處昏暗角落，趁四下無人，用手將她壓於牆上，伸出手指自她背後下方插入私處，女子趁盧男欲脫下自己長褲之隙，即藉機脫逃後報警處理。

北院斥責盧男造成被害人內心受創甚深，甚至因此中斷學業，犯罪所生危害非輕，且他犯後雖曾向被害人致歉，但在偵審程序中一再否認犯行，難認有真心悛悔之意，態度非佳，判刑3年6月，可上訴。