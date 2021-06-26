一名在北市泰北高中任教34年的林姓數學老師，不滿2018年遭學校資遣，天天拿著失效的教師證，不顧警衛攔阻進入校園，高舉「學校違法資遣」標語抗議，還在人事室大聲喧嘩，連校長出面勸阻也無效，校方擔心林男影響校園寧靜，只好報警處理提告，士林地方法院審理後，依侵入建築物罪，將林男判拘役50日，得易科罰金。

據了解，林男1984年就到泰北高中擔任數學科老師，後來校方評估林男已屆退休年紀不適任，於2018將他資遣，教育局也報准，經民事訴訟，認定雙方已不存在雇傭關係。不過林男不甘心，自被校方解聘就幾乎天天拿著未繳回的教師證，不顧警衛勸阻執意進入校園，由於校方要求警衛攔阻時，不能與林男發生的肢體接觸，免得影響校園安寧，每次只能眼睜睜的看著林男闖入校園閒晃。

2020年3月，林男不僅闖進校園，還持「學校違法資遣」看版標語，到人事室抗議，人事室主任勸離未果，連校長也出面勸離，林男仍情緒激動，在人事室大聲喧嘩，校方只好報警處理。

林男出庭時向法官表示，自己遭泰北高中違法解聘，教師證仍有效，無違法侵入校園，但法官

審酌２０１９年民事已判決雙方無雇傭關係，但林男卻多次不聽勸阻進入校園，已觸犯侵入建築物及附連圍繞之土地罪，因此將他判決拘役50日，得易科罰金。